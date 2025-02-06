Gazze’de şiddetli fırtına: 1 kişi öldü

Gazze Şeridi’nde gece boyunca şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu. Yerinden edilen binlerce Filistinlinin yaşadığı çadırlar fırtına nedeniyle hasar gördü, bir kısmı sürüklendi.

Çadırları hasar gören Filistinli aileler, geceyi sokakta geçirmek zorunda kaldı. Gazze şehrindeki Şeyh Radvan Mahallesinde ise bir evin duvarının çökmesi sonucu en az bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.



İKİ İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

Gazze'deki şiddetli fırtına nedeniyle İsrail askerlerinin bulunduğu noktada vinç devrildi. Olayda 2 İsrail askeri öldü, 8 asker ise yaralandı.