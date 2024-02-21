Gazze'de Sınır Tanımayan Doktorlar hedef alındı: 2 kişi öldü

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırı düzenlediği Mevasi'de MSF personeli ve ailelerinin bulunduğu bir barınağı bombaladığı belirtildi.



Ambulans ekiplerinin olay yerine ulaştığı belirtilen açıklamada, "Meslektaşlarımızın ailelerinden en az 2 kişi öldürüldü, 6 kişi yaralandı. Yaşananlar karşısında dehşete düştük" ifadeleri kullanıldı.



Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) bir ekibin koordinasyonu ve eşliğinde MSF'nin Reşid Caddesi'nde bulunan merkezinden 2 ölü ve 8 yaralının tahliye edildiği kaydedildi.



Tahliye edilenlerin Refah'taki Uluslararası Tıp Derneğine ait sahra hastanesine nakledildiği aktarıldı.



Sınır Tanımayan Doktorlar: Refah saldırısı felakete yol açacak Haberi Görüntüle DSÖ'DEN "DAYANIŞMA" MESAJI



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in Sınır Tanımayan Doktorlara (MSF) ait barınağı hedef alması ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin dayanışma mesajı paylaştı.



Paylaşımda, "MSF'deki meslektaşlarımızla dayanışma içindeyiz ve aile üyelerine ölümleri nedeniyle başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.



Saldırıda yaralanan 6 kişinin Refah'taki bir hastaneye nakledildiği belirtilen paylaşımda, DSÖ'nün yaralıların tıbbi bakım almasına yardımcı olduğu bildirildi.



Paylaşımda, "Siviller ve sağlık merkezleri hedef alınmamalı" ifadesi de kullanıldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin