Gazze’de sistematik yıkım: Ödeme modeli, İsrail’in gerçek amacını ifşa etti

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırı, işgal ve ablukası devam ederken, İsrail basınında yayınlanan bir başyazı, İsrail ordusunun Gazze’deki sistematik yıkımlarını mercek altına aldı. Haaretz gazetesinde yayınlanan yazıda, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) ödeme modelinin Gazze’deki sistematik yıkımın gerçek amacını ifşa ettiği belirtildi.



İsrail’de İngilizce ve İbranice yayınlanan başyazıda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Hamas ile ateşkesi müzakere ederken, İsrailli yüzlerce bulldozer, hafriyat makinesi ve Caterpillar D9 model zırhlı buldozerlerin Gazze’yi yıllar boyunca yaşanmaz hale getirme çabalarına katkıda bulunduğu ifade edildi.



“AÇIK BİR TEŞVİK VAR”



Gazetenin değerlendirmesine göre, IDF’nin Gazze Şeridi’ndeki ev yıkımlarına dair resmi söylemi, bunun “operasyonel ihtiyaçlar” doğrultusunda yapıldığı yönünde. Diğer bir deyişle, İsrail ordusunun iddiasına göre, ordu konutlar ve diğer binaları sadece “askerlere tehlike oluşturduğunda ya da askeri araçların manevrasını engellediğinde” yıkıyor.



Fakat, İsrailli askeri makamların Gazze’deki ağır iş makinelerine ödeme yapma modeli bu iddiayı yalanlıyor. Buna göre, İsrail ordusu, en fazla 3 katlı bir binayı yıkma karşılığında bu makinelerin operatörlerine 2 bin 500 şekel, yani yaklaşık 750 dolar ödeme yapıyor. Daha yüksek binalar için yapılan ödeme ise bunun iki katı oluyor.



Başka bir ifadeyle, bu fiyatlandırma yapısı, Gazze’deki binaları yıkmak ile görevlendirilen yükleniciler açısından en hızlı şekilde en fazla sayıda yapıyı yıkma konusunda “açık bir teşvik” işlevi görüyor.



Haaretz, bu saptamaya ilişkin değerlendirmesinde, “Eğer bu operasyonlar sadece askeri ihtiyaç kaynaklı olsaydı, bu tür bir bedel için çok küçük bir gerekçe söz konusu olurdu” ifadelerini kullandı.



Gazeteye göre, bu ödemelerin günlük ya da aylık olarak yapılıyor olması da bu saptamanın doğruluğunu güçlendiriyor. Bunun yanı sıra, operatörler, Gazze’de çalıştıkları zaman İsrail’in içinde benzer bir iş için kazanacaklarından çok daha fazla para kazanıyor. Bazı operatörlerin ayda 30 bin şekele kadar kazanç elde ettiği ifade ediliyor.



“YIKIM BİR YAN ETKİ DEĞİL, KENDİ İÇİNDE BİR HEDEF”



Gazetenin değerlendirmesine göre, yapılan bu sistematik yıkım işi pek çok iş makinesi operatörü için aynı zamanda “ideolojik bir bağlılığı” da yansıtıyor. İster İsrail ordusunun sivil çalışanları ister yede askerler olsun, Gazze’de faaliyet gösteren operatörlerle yapılan görüşmeler, pek çoğunun işlerini bir intikam duygusu ile yaptığını ortaya koyuyor.



Bunun sonucu ise Netanyahu iddiaya göre ateşkesi müzakere ederken, aynı zamanda Gazze’nin yıllarca yaşanmaz hale getirilmesi oluyor. Haaretz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Yıkım askeri ihtiyacın bir yan ürünü değil, kendi içinde bir hedef” ifadelerini kullandı. Gazete, İsrail’e de çağrıda bulunarak bu eylemlere derhal son verilmesini istedi.

