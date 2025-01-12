Gazze'de son 5 günde 70 çocuk öldü

Filistin Sivil Savunma Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, “İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son beş günde yaklaşık 70 çocuk şehit oldu.” ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çocukların İsrail'in 16 aydır işlediği soykırımın ağır bedelini ödemeye devam ettiği vurgulandı.



İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "iki katliamda" 28 kişinin yaşamını yitirdiği, 89 kişinin yaralandığı belirtildi.



Ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.