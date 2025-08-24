Gazze'de son durum: 115'i çocuk, 289 kişi açlıktan öldü

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 289'a yükseldi.

Ölenlerin 115'ini çocuklar oluşturuyor.

Son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiği Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinde yeni saldırı düzenlendi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesinde yer alan Şuheda Zeytun Okulunu da bombaladı.



İsrail ordusu ayrıca Gazze'deki Cibaliya'nın yanı sıra Zeytun ve Şucaiyye mahallelerinde yer alan konutları havaya uçurduğu saldırıları ciddi şekilde artırdı.



Bu saldırıların günlerdir gerçekleştirilen eylemlerin en şiddetlisi olduğu kaydedildi.



İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim bölgesinde de insani yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtı.



Gazze Şeridi'nin güneyinde ise Refah kentindeki Şakuş bölgesi ve Han Yunus kentinin merkezindeki mahalleler de ağır şekilde havadan bombalandı.

