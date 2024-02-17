Gazze'de son durum: Can kaybı 28 bin 858'e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi’ne saldırılarını 134 gündür sürdürüyor. İsrail ordusunun yerleşim bölgelerine, hastanelere, mülteci kamplarına ayrım gözetmeksizin düzenlediği saldırılarda can kaybı sayısı giderek artıyor.



Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail’in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 83 kişinin hayatını kaybettiği, 125 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.



Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 858, yaralı sayısının ise 68 bin 667’ye yükseldiği aktarıldı.



Çok sayıda kişinin enkaz altında olduğu ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada ambulans ve sivil savunma ekiplerinin olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadığı kaydedildi.



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