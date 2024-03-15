Gazze’de son durum: Can kaybı 31 bin 490’a yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılar aralıksız sürüyor.



İsrail güçlerinin 161 gündür bomba yağdırdığı ve baskınlar düzenlediği bölgede açlık ve susuzluğun da tehlikeli seviyelerde seyretmesi, insani krizi doruğa çıkarıyor.



İsrail’in devam eden saldırılarında can kayıpları artmaya devam ediyor.



Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte düzenlenen 13 saldırıda 149 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 300 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.



Saldırıların başlamasından bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 31 bin 490’a, yaralananların sayısının da 73 bin 439‘a yükseldiği belirtildi.



İSRAİL YARDIM BEKLEYENLERİ VURDU



Öte yandan İsrail, Gazze'deki Kuveyt kavşağında insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı.



İsrail’in insani yardım için bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 20 kişi hayatını kaybederken, 155 Filistinli de yaralandı.



Yaralananların tedavileri Şifa Hastanesi’nde sürüyor.

İsrail bir kez daha yardım bekleyen Filistinlileri vurdu: 20 kişi öldü, 155 kişi yaralandı Haberi Görüntüle