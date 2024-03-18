Gazze'de son durum: Can kaybı 31 bin 726'ya yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi’ne saldırılarını 164 gündür sürdürüyor. İsrail ordusunun yerleşim bölgelerine, hastanelere, mülteci kamplarına ayrım gözetmeksizin düzenlediği saldırılarda can kaybı sayısı giderek artıyor.



Sağlık Bakanlığı son 24 saat içinde 81 kişinin hayatını kaybettiğini, 116 sivilin ise yaralandığını açıkladı.



İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 31 bin 726 sivilin hayatını kaybettiğini, 73 bin 792 sivilin ise yaralandığını duyurdu.



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