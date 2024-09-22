Gazze’de son durum: Can kaybı 41 bin 431’e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana soykırım faaliyetlerine devam ediyor.

Bölgede sivilleri hedef alan ve 351 gündür savaş suçu işleyen İsrail’in kanlı saldırıları nedeniyle bilanço artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 40 sivilin hayatını kaybettiği, 58 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

Bölgedeki 7 Ekim’den bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, can kaybının 41 bin 431’e, yaralı sayısının da 95 bin 818’e yükseldiği bildirildi.

