Gazze'de son durum: Can kaybı 41 bini aştı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yönelik saldırıları 340 gündür devam ediyor.



Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 41 bin 20'ye, yaralıların sayısının 94 bin 925'e yükseldiği kaydedildi.

İSRAİL GÜÇLERİ GÜVENLİ BÖLGEYİ VURDU

İsrail ordusu, bir kez daha Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları vurdu. Saldırı sonucunda en az 40 kişi öldü, 60'ı ise yaralandı.

Ölü ve yaralıların yanında onlarca kişinin de kumlar altına gömülerek kaybolduğu belirtildi.

Kumaş ve naylonlardan oluşan çadırların, dağ ve büyük binaların bombalanmasında kullanılan ABD yapımı büyük füzelerle vurulduğu aktarıldı.

İsrail ordusu ise bu saldırıda asıl hedefin Hamas komuta merkezi olduğunu iddia etti.