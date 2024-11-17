Gazze’de son durum: Can kaybı 43 bin 846’ya yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’nde 408 gündür sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 43 bin 846’ya yükseldiğini bildirdi.

Gazze’de son durum: Can kaybı 43 bin 846’ya yükseldi

, 408 gündür Şeridi’ni hedef alıyor.

Bölgede yoğun saldırılarını tüm tepkilere rağmen sürdüren İsrail güçleri, sivilleri hedef alarak bölgede tam anlamıyla bir soykırım faaliyeti yürütüyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 6 saldırıda 47 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 139 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 43 bin 846’ya, yaralı sayısının ise 103 bin 740’a yükseldiği bildirildi.

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