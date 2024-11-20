Gazze'de son durum: Can kaybı 43 bin 985'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar 411 gündür devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 2 saldırıda 13 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 84 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 43 bin 985’e, yaralı sayısının ise 104 bin 92'ye yükseldiği bildirildi.