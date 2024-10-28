Gazze'de son durum: Can kaybı 43 bini aştı

İsrail ordusu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı 7 Ekim 2023 tarihinden beri aralıksız devam ediyor.



Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 43 bin 20'ye, yaralı sayısının ise 101 bin 110’a yükseldiğini bildirdi.



GAZZE'DE BU HAFTA

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun insansız hava aracı (İHA) ile Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda en az 3 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.



Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesine yönelik İsrail saldırısında, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 20 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.



Ayrıca İsrail'in, Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda bir ekmek dağıtım merkezi bombaların hedefi oldu.

Saldırı sonucu bir Filistinli yaşamını yitirirken çok sayıda Filistinli yaralandı. Saldırıdan etkilenenler kentteki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

El Cezire'nin bildirdiğine göre İsrail'in Gazze'nin batısındaki Şati mülteci kampında bir okula düzenlediği hava saldırısında sekiz Filistinlinin öldü.

