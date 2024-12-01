Gazze’de son durum: Can kaybı 44 bin 429’a yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi’nde 422 gündür Filistinlilere yönelik soykırım gerçekleştiriyor. Bölgede sivilleri hedef alan ve savaş suçu işleyen İsrail’in kanlı saldırıları nedeniyle bölgedeki bilanço da her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 6 saldırıda 47 sivilin hayatını kaybettiği, 108 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

Bölgedeki 7 Ekim 2023’ten bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, can kaybının 44 bin 429’a, yaralı sayısının da 105 bin 250’ye yükseldiği bildirildi.