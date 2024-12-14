Gazze'de son durum: Can kaybı 44 bin 930'a yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 435 gündür sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 2 saldırıda 55 sivilin hayatını kaybettiği, 170 sivilin ise yaralandığı bildirildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 44 bin 930'a, yaralı sayısının 106 bin 624'e yükseldiği aktarıldı.