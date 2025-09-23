Gazze'de son durum: Can kaybı 65 bin 382’ye yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla başlattığı saldırılar aralıksız devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı. Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 38 cansız bedenin ve 190 yaralının getirildiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise 12 bin 823 Filistinlinin öldürüldüğü, 54 bin 944 Filistinlinin de yaralandığı açıklandı.

Bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırıların bilançosunu da açıklarken, hayatını kaybedenlerin sayısının 65 bin 382’ye, yaralı sayısının da 166 bin 985’e yükseldiğini bildirdi.



Yardım dağıtım bölgelerinde ölenlerin sayısı 2 bin 526’ya yükseldi

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de vurgulayan Filistin Sağlık Bakanlığı, bu sabah itibarıyla 3 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 15 kişinin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Yardım dağıtım noktalarında geçimlerini sağlamak için beklerken ölenlerin sayısı 2 bin 526’ya, yaralı sayısı ise 18 bin 511’e yükseldi" denildi