Gazze'de son durum: Can kaybı 65 bin 926’ya yükseldi

İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin bilançosuna ilişkin yeni açıklama yaptı.

Bakanlık, Gazze’de son 24 saatte 3’ü enkaz altından çıkartılan 77 kişinin hayatını kaybettiğini, 265 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bakanlık, İsrail’in Gazze’deki ateşkesi tek taraflı olarak feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının 13 bin 60'a, yaralı sayısının 55 bin 742’ye ulaştığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında toplam can kaybının 65 bin 926’ya, yaralı sayısının 167 bin 783’e yükseldiği belirtildi.



300 KİŞİ DAHA EKLENDİ

Sağlık Bakanlığı ayrıca, kayıp ve bildirim dosyalarına yönelik incelemeler sonucunda bilgileri tamamlanan 300 kişinin daha toplam can kaybı sayısına eklendiğini açıkladı.

YARDIM NOKTALARINDA KATLİAM

Bakanlığın açıklamasında, İsrail’in insani yardım dağıtım noktalarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü de belirtilerek, Gazze’de son 24 saat içinde yardım dağıtımlarında 17 kişinin hayatını kaybettiği, 89 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Son verilerle birlikte İsrail’in insani yardım dağıtım noktalarına saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 560’a, yaralananların sayısı 18 bin 703’e ulaştı.