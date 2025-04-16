Gazze'de son durum: Can kaybı 51 bin 25'e yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 22 kişinin hayatını kaybettiği, 89 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ayrıca önceki saldırılarda yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana can kaybının bin 652'ye, yaralı sayısının ise 4 bin 391'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 25'e, yaralı sayısı 116 bin 432'ye ulaştı.