Gazze'de son durum: Hastaneler saldırı altında

İsrail savaş uçakları, Gazze Şehrinde yerle bir olan iki ev de dahil olmak üzere, yerleşim yerlerine bir dizi gece saldırısı düzenledi.



Saldırılarda dört sivilin öldüğünün bildirildiğini ve bazı yaralıların tıbbi tedavi görmek üzere el-ehli Baptist Hastanesine nakledildiği bildirildi.

Gazze'nin kuzeyindeki askeri operasyonların hızı artıyor.



El Avde Hastanesi'ndeki sağlık ekiplerinden alınan bilgiy göre İsrail ordusu hastane yakınlarındaki yerleşim yerlerini buldozerlerle yıkmaya devam ediyor ve zaman zaman hastane binalarına ateş açıyor. İçerideki sağlık çalışanları ve hastaların hayatları risk altında.



İsrail tüm mahalleleri ve kasabaları sistematik olarak yıkmaya devam ettiği için kuzeyde insani yardım çalışanlarına erişim sağlanamıyor.