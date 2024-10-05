Gazze'de son durum: Hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 825’e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 42 saatte düzenlediği saldırılarda 23 kişinin öldüğü, 66 kişinin yaralandığı bildirildi.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 364 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.



Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 katliamda 23 kişinin öldüğü, 66 kişinin yaralandığı belirtildi.



İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 825'e, yaralı sayısının da 96 bin 910'a yükseldiği kaydedildi.