Gazze'de son durum: "İsrail karadan, denizden ve havadan saldırıyor"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 283. gününde karadan, denizden ve havadan olmak üzere devam ediyor.
AFP muhabirleri Gazze Şehri'ndeki Tal El Hawa, Sheikh Ajlin ve El Sabra mahallelerine mermi yağdığını bildirirken, görgü tanıkları İsrail ordusunun El Mughraqa bölgesini ve Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nın kuzey eteklerini bombaladığını söyledi.
Filistin Kızılayı'ndan sağlık görevlileri, yine Gazze Şeridi'nin merkezinde bulunan El Megazi kampında İsrail hava saldırılarının ardından üçü çocuk beş kişinin cenazesini çıkardıklarını söyledi.
GÜNEYDE SALDIRILAR SÜRÜYOR
Görgü tanıkları Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail savaş uçaklarının ateş açtığını ve sınırdaki Refah kentinin batı bölgelerinde bombardıman gerçekleştirildiğini bildirdi.
İsrail ordusu yaptığı açıklamada kıyı bölgesi boyunca faaliyetlerini sürdürdüğünü, Refah'ta ve Gazze'nin merkezinde "çok sayıda" Hamas üyesini öldüren baskınlar düzenlediğini ve geçtiğimiz gün boyunca şeritte hava saldırıları gerçekleştirdiğini doğruladı.
Ayrıca deniz kuvvetlerinin de Gazze'deki hedeflere ateş açtığı duyuruldu.
ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ DURDU
Aralıksız devam eden bombardımanlar, yakın zamanda bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının sağlanacağına dair umutların azaldığı bir dönemde gerçekleşti.
İsrail'in dokuz ayı aşkın bir süredir Gazze'de savaştığı Hamas, pazar günü yaptığı açıklamada ateşkes görüşmelerinden çekildiğini duyurdu.
HAMAS LİDERİ HEDEF ALINDI
Karar, Hamas'ın askeri kanadının lideri Muhammed Deif'i hedef alan ve Hamas yönetimindeki Gazze'deki sağlık bakanlığının 92 kişinin öldüğünü söylediği İsrail saldırısının ardından geldi.
Deif'in akıbeti bilinmezliğini korurken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu öldüğüne dair "kesinlik olmadığını" söyledi. Üst düzey bir Hamas yetkilisi Deif'in "iyi olduğunu ve operasyonları doğrudan denetlediğini" söyledi.
MÜZAKERELER TEKRAR BAŞLAYABİLİR
El Mevasi'ye yönelik saldırının ardından konuşan ikinci bir üst düzey yetkili, müzakerelerin askıya alınmasına gerekçe olarak İsrail'in "katliamlarını" ve müzakerelere yönelik tutumunu gösterdi.
Ancak yetkiliye göre siyasi lider İsmail Haniye uluslararası arabuluculara İsrail hükümetinin "ateşkes anlaşması ve esir takası konusunda ciddiyet göstermesi halinde" Hamas'ın "müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu" söyledi.
"ABD SOYKIRIMI DESTEKLİYOR"
Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesinde her iki tarafın da kendisinin ortaya koyduğu çerçeveyi kabul ettiğini söyleyerek bir anlaşmanın yakın olabileceğini ima etmişti.
Hamas Pazartesi günü ABD'ye ateş püskürdü ve İsrail'e "uluslararası yasaklı" silahlar sağlayarak "soykırımı desteklemekle" suçladı.
Savaşan taraflar arasındaki görüşmelere ABD'nin desteğiyle Katar ve Mısır aracılık ediyor ancak aylardır süren müzakereler bir ilerleme sağlayamadı.
İSRAİL ORDUSU SIĞINAKLARA SALDIRIYOR
Pazar günü İsrail güçleri tekrar Nuseyrat Kampı'nda BM tarafından işletilen ve yerinden edilmiş insanlar için sığınak olarak kullanılan bir okulu vurdu.
Gazze'deki sivil savunma teşkilatı, son bir hafta içinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barınak olarak kullandığı bir okula düzenlenen beşinci saldırıda 15 kişinin öldüğünü açıkladı.
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