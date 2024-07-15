Gazze'de son durum: "İsrail karadan, denizden ve havadan saldırıyor"

GÜNEYDE SALDIRILAR SÜRÜYOR Görgü tanıkları Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail savaş uçaklarının ateş açtığını ve sınırdaki Refah kentinin batı bölgelerinde bombardıman gerçekleştirildiğini bildirdi. İsrail ordusu yaptığı açıklamada kıyı bölgesi boyunca faaliyetlerini sürdürdüğünü, Refah'ta ve Gazze'nin merkezinde "çok sayıda" Hamas üyesini öldüren baskınlar düzenlediğini ve geçtiğimiz gün boyunca şeritte hava saldırıları gerçekleştirdiğini doğruladı. Ayrıca deniz kuvvetlerinin de Gazze'deki hedeflere ateş açtığı duyuruldu.

AFP muhabirleri Gazze Şehri'ndeki Tal El Hawa, Sheikh Ajlin ve El Sabra mahallelerine mermi yağdığını bildirirken, görgü tanıkları İsrail ordusunun El Mughraqa bölgesini ve Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nın kuzey eteklerini bombaladığını söyledi. Filistin Kızılayı'ndan sağlık görevlileri, yine Gazze Şeridi'nin merkezinde bulunan El Megazi kampında İsrail hava saldırılarının ardından üçü çocuk beş kişinin cenazesini çıkardıklarını söyledi.

İsrail 'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 283. gününde karadan, denizden ve havadan olmak üzere devam ediyor.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ DURDU



Aralıksız devam eden bombardımanlar, yakın zamanda bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının sağlanacağına dair umutların azaldığı bir dönemde gerçekleşti.



İsrail'in dokuz ayı aşkın bir süredir Gazze'de savaştığı Hamas, pazar günü yaptığı açıklamada ateşkes görüşmelerinden çekildiğini duyurdu.

HAMAS LİDERİ HEDEF ALINDI



Karar, Hamas'ın askeri kanadının lideri Muhammed Deif'i hedef alan ve Hamas yönetimindeki Gazze'deki sağlık bakanlığının 92 kişinin öldüğünü söylediği İsrail saldırısının ardından geldi.

Deif'in akıbeti bilinmezliğini korurken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu öldüğüne dair "kesinlik olmadığını" söyledi. Üst düzey bir Hamas yetkilisi Deif'in "iyi olduğunu ve operasyonları doğrudan denetlediğini" söyledi.