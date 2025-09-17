Gazze'de son durum: İsrail, işgali büyütüyor
İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etmek için dün başlattığı kara saldırısının ana safhası devam ediyor. 24 saatte 106 kişinin öldürüldüğü bildirildi İsrail ordusu, işgalin birkaç ay süreceğini ifade etti.
İsrail, Gazze'nin tamamını yok etmek için işgal planının karadan harekatına dün başladı.
İsrail ordu sözcüsü Effie Defrin, Saldırıların birkaç ay sürebileceğini söyledi.
Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, kara harekatının ilk 24 saatinde 106 Filistinli yaşamını yitirdi. Yoğunlaşan hava saldırıları da gece boyunca sürdü.
TRUMP: NETANYAHU İLE GÖRÜŞMEDİM
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyareti öncesinde uçağa binmeden önce gazetecilerin Gazze'ye ilişkin sorularını yanıtladı.
Trump, bir soru üzerine, İsrail’in operasyonu öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmediğini söyledi.
Bu konudaki fazla bilgiye sahip olmadığını ve henüz operasyonu destekleyip desteklemediğini bilmediğini savunan Trump, "Bu konuya bakmam gerekecek. Hakkında pek bir şey bilmiyorum. Söyleyebileceğim şey, Hamas’ın rehineleri kalkan olarak kullanması halinde, çok ağır bir bedel ödeyecek olmalarıdır." dedi.
NETANYAHU İŞGAL PLANINI ONAYLAMIŞTI
İsrail hükümeti, 8 Ağustos’ta Netanyahu'nun önerisiyle Gazze’nin kademeli olarak işgalini öngören planı onaylamıştı.
İsrail güçleri Gazze'ye geniş çaplı kara harekatı öncesi, Hamas tarafından kullanıldığını öne sürerek, başta yüksek katlılar olmak üzere Gazze'deki pek çok binayı vurarak yıkmaya başlamıştı.
KARA HAREKATINA TEPKİLER
İsrail'in kara harekatına tepkiler de büyüyor. Kudüs'te toplanan İsrailliler saldırıların durdurulmasını ve rehinelerin bir an önce evine getirilmesi için anlaşma talebiyle yürüdü. Savaşı, Netanyahu'nun konutu önünde protesto etti.
DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE UTANÇ SÜRGÜNÜ
Gazzelilerse bir yandan saldırılar bir yandan abluka arasında sıkışmış durumda. Binlerce kişi İsrail ordusunun tahliye emirleri sonrası yollara düştü.
İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilere güneye gitmelerini söylüyor. Abluka ve İsrail saldırıları altında zaten zor şartlarda hayatta kalmaya çalışanlar şimdi de göçe zorlanıyor. Ölüm ve yaşam arasında seçim yapmaları istenen binlerce kişi konvoy halinde güneye doğru gitmeye çalışıyor.
Şanslı olanlar otomobil ve kamyonlarla, imkanı olmayanlarsa at ve eşek arabalarıyla yola koyulmuş durumda
Birleşmiş Milletler verilerine göre İsrail'in Gazze kentini işgalinin ilk aşaması başlamadan önce Gazze kentinde yaklaşık 1 milyon Filistinli yaşıyordu.
Son birkaç günde insani yardım grupları, yaklaşık 70 bin kişinin güneye, daha çok Deyr el Balah ve Han Yunus'a doğru gittiğini belirtti. Son birkaç aylık veriye göre ise 150 bin civarında Filistinli kuzeyden güneye doğru hareket etti.
Gazze'deki hükümet, İsrail'in son haftalarda saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan bir milyon Filistinlinin yerlerinden edilmeyi reddettiklerini bildirdi.
BM'DEN TARİHİ RAPOR: SOYKIRIM BELGELENDİ
İsrail'in işgal saldırının başlamasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına hükmetti.
Tarihi raporu kamuoyuna duyuran komisyon, İsrail'i ve tüm ülkeleri, soykırımı durdurma ve sorumluları cezalandırmak için uluslarası yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı. Komisyon, İsrail'in 1948 Soykırım Sözleşmesi'nde belirtilen 5 soykırım eyleminden 4'ünü gerçekleştirdiği belirtildi.
Rapora göre bunların arasında katliam, fiziksel veya psikolojik zarar, Filistinlilerin tamamen veya kısmen yok edilmesini amaçlayan yaşam koşullarını kasten dayatmak ve doğumları engelleme niyetiyle önlemler uygulamak gibi eylemler yer alıyor.