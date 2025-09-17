Gazze'de son durum: İsrail, işgali büyütüyor

İsrail, Gazze'nin tamamını yok etmek için işgal planının karadan harekatına dün başladı. İsrail ordu sözcüsü Effie Defrin, Saldırıların birkaç ay sürebileceğini söyledi.



Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, kara harekatının ilk 24 saatinde 106 Filistinli yaşamını yitirdi. Yoğunlaşan hava saldırıları da gece boyunca sürdü. TRUMP: NETANYAHU İLE GÖRÜŞMEDİM



ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyareti öncesinde uçağa binmeden önce gazetecilerin Gazze'ye ilişkin sorularını yanıtladı.



Trump, bir soru üzerine, İsrail’in operasyonu öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmediğini söyledi. Bu konudaki fazla bilgiye sahip olmadığını ve henüz operasyonu destekleyip desteklemediğini bilmediğini savunan Trump, "Bu konuya bakmam gerekecek. Hakkında pek bir şey bilmiyorum. Söyleyebileceğim şey, Hamas’ın rehineleri kalkan olarak kullanması halinde, çok ağır bir bedel ödeyecek olmalarıdır." dedi.

Gazze kentindeki Filistinliler bir kez daha göçe zorlandı.

NETANYAHU İŞGAL PLANINI ONAYLAMIŞTI



İsrail hükümeti, 8 Ağustos’ta Netanyahu'nun önerisiyle Gazze’nin kademeli olarak işgalini öngören planı onaylamıştı.



İsrail güçleri Gazze'ye geniş çaplı kara harekatı öncesi, Hamas tarafından kullanıldığını öne sürerek, başta yüksek katlılar olmak üzere Gazze'deki pek çok binayı vurarak yıkmaya başlamıştı. KARA HAREKATINA TEPKİLER



İsrail'in kara harekatına tepkiler de büyüyor. Kudüs'te toplanan İsrailliler saldırıların durdurulmasını ve rehinelerin bir an önce evine getirilmesi için anlaşma talebiyle yürüdü. Savaşı, Netanyahu'nun konutu önünde protesto etti.

Binlerce kişi konvoy halinde Gazze'nin güneyine göç ediyor.