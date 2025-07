Gazze'de son durum: İsrail'in saldırıları sürüyor, Hamas heyeti arabulucularla görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in Gazze’de 60 günlük ateşkesi kabul ettiği açıklamasının ardından İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ediyor.



İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 15'i insani yardım bekleyen Filistinliler olmak üzere 39 kişi hayatını kaybetti.



Sağlık alanındaki kaynaklar ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusunun Mevasi bölgesindeki bir evi hedef alması sonucu iki Filistinli yaşamını yitirdi.



Han Yunus'ta İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilere ait üç çadırı bombalaması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Han Yunus'un merkezinde Filistinlileri hedef alması sonucu üç kişi can verirken, kentin çeşitli bölgelerinde enkaz altından iki kişinin cenazesi çıkarıldı.



İSRAİL, YİNE YARDIM BEKLEYENLERİ HEDEF ALDI



Gazze'nin orta kesiminde, Selahaddin Caddesi'nde İsrail ordusunun yiyecek bulma ümidiyle insani yardım noktalarına yönelen Filistinlileri hedef alması sonucu 10 Filistinli yaşamını yitirdi, 50'den fazlası da yaralandı.



İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Filistinlileri hedef alan saldırısında beş kişi yaşamını yitirdi.



Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde de İsrail ordusunun insani yardım almak isteyen Filistinlileri hedef alması sonucu beş kişi hayatını kaybetti.



AP: HAMAS HEYETİ, KAHİRE’DE ARABULUCULARLA GÖRÜŞECEK



İsrail ve Hamas arasında dolaylı ateşkes ve rehine takası müzakerelerinde arabulucu olan ülkelerden Mısır’dan bir yetkili, The Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada, Hamas heyetinin bugün başkent Kahire’de Mısırlı ve Katarlı arabulucularla bir araya gelmesinin beklendiğini söyledi. Basına konuşma yetkisi olmadığı için kimliğinin paylaşılmaması şartıyla açıklama yapan Mısırlı kaynak, görüşmede ABD destekli ateşkes ve rehine takası anlaşması teklifinin görüşüleceği bilgisini verdi.



Hamas’tan yapılan açıklamada ise ateşkese açık olunduğu belirtildi, Hamas’ın Gazze’deki savaşa son verecek olası bir anlaşmaya olan desteği yinelendi. Hamas yetkilisi Tahir El Nunu, Hamas’ın “anlaşmaya varma konusunda hazır ve ciddi olduğunu” ifade etti.



İKİ BAKAN, ATEŞKESİ ENGELLEMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ



İsrail basınına yansıyan haberlerde ise aşırı sağcı bakanların Gazze’de olası bir ateşkesi “rayından çıkarmak için” plan yaptığı aktarıldı.



Haaretz gazetesinin haberine göre, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, çarşamba günü Gazze’de olası bir ateşkes ve rehine takası anlaşmasını engellemek için Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile “güçlerini birleştirmeyi görüşmek üzere” iletişime geçti.



Aşırı sağcı iki bakanın anlaşmayı engelleme niyetlerini açıklamasının ardından, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar sosyal medya platformu X’teki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Saar, mesajında, “Hükümette ve halk nezdinde rehineleri serbest bırakmak için (hayata geçirilecek) bir plan lehine büyük bir çoğunluk var. Eğer bunu yapma fırsatı olursa bu (fırsat) kaçırılmamalı” ifadelerini kullandı.



REHİNE ANNESİNDEN İKİ BAKANA TEPKİ: “SEFİLLER”



Oğlu Matan Gazze’de rehin tutulan anne Einav Zangauker de X hesabından yaptığı açıklamada, “Sefil Smotrich ve Ben-Gvir’in oğlumun ve tüm rehinelerin geri dönüşünü engelleme niyetlerini görüyorum” dedi. Yakın zaman önce Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü belirten Zangauker, “(Netanyahu) bana eğer bir anlaşma olursa ve onlar (Ben-Gvir ve Smotrich) buna karşı çıkarsa ya da bunu tehdit ederse, onlara ihtiyacının olmadığını çünkü büyük bir (oy) marjının olduğunu söyledi… Rehinelerin eve dönmesini isteyen koca bir halk var; aşırılıkçılarla birlik olmayın” ifadelerini kullandı.