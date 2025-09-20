Gazze'de son durum: 24 saatte 34 can kaybı

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 34 can kaybı kayıtlara geçti, 200 kişi ise yaralandı. İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 653'e, yaralananların sayısı ise 54 bin 230'a yükseldi.

Son verilerle birlikte İsrail'in saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 65 bin 208'e, yaralı sayısı 166 bin 271'e ulaştı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ayrıca son 24 saat içinde sözde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırılar sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi de yaralandı. Böylece sözde yardım faaliyetlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 518'e, yaralananların sayısı 18 bin 449'a yükseldi.



AÇLIKTAN 2 CAN KAYBI

İsrail'in yardım girişini büyük ölçüde kısıtladığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2'si çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti. Açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan toplam can kaybı sayısı 145'i çocuk olmak üzere 442'ye yükseldi. Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından Gazze şehri ve çevresinde resmen 22 Ağustos'ta "kıtlık" ilan edilmesinden bu yana ise 32'si çocuk 164 kişi yaşamını yitirdi.

IPC, Gazze şehri ve çevresini kapsayan Gazze Valiliği'ndeki gıda krizini, en kötü seviye olan ve "kıtlık/felaket" anlamına gelen 5. aşamaya yükseltmişti.