Gazze'de son durum: Can kaybı 43 bin 846’ya yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısının 43 bin 846, yaralanın sivil sayısısın ise 103 bin 740 olduğunu açıkladı.

Gazze'de son durum: Can kaybı 43 bin 846’ya yükseldi

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ’in saldırılarının 408’inci gününde son 24 saatte 47 sivilin hayatını kaybettiği, 139 sivilin ise yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, 7 Ekim’den bu yana toplam 43 bin 846 sivilin hayatını kaybettiği, 103 bin 740 sivilin ise yaralandığı kaydedildi.

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