Gazze'de son durum: Can kaybı 43 bin 846’ya yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in saldırılarının 408’inci gününde son 24 saatte 47 sivilin hayatını kaybettiği, 139 sivilin ise yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, 7 Ekim’den bu yana toplam 43 bin 846 sivilin hayatını kaybettiği, 103 bin 740 sivilin ise yaralandığı kaydedildi.