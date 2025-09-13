Gazze'de soykırım Hollywood'u ikiye böldü: Sanatçılar dev şirketlere karşı

Film Workers for Palestine adlı oluşumun öncülüğünde yayımlanan açık mektup, İsrail film festivallerine, yapım şirketlerine ve diğer kurumlara destek verilmemesini talep ediyor.



Mektuba Jonathan Glazer, Ava DuVernay, Yorgos Lanthimos, Emma Stone, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Olivia Colman ve Mark Ruffalo’nun da aralarında bulunduğu yüzlerce sanatçı imza attı.



Sanatçılar, “Gazze’de süren katliam karşısında sinemanın algıları şekillendirme gücünü kullanmalı, soykırıma ortak olmamalıyız” ifadesini kullandı.



DÜNYACA ÜNLÜ ŞİRKETTEN KARŞI ADIM



Paramount ise, geçen ay Larry Ellison ailesi ve RedBird Capital Partners tarafından satın alınmasının ardından yayımladığı açıklamada, bu çağrıya karşı çıktığını vurguladı.



Paramount’un CEO’su David Ellison’ın da içinde bulunduğu yönetim ekibinin bu konuda güçlü bir tutum aldığı, yaratıcı bireylerin ulusal kimlikleri nedeniyle cezalandırılmaması gerektiğini düşündükleri aktarıldı.



SANATÇILARDAN GÜÇLÜ TEPKİ



Aralarında Oscar, BAFTA, Emmy ve Cannes ödüllü isimlerin de bulunduğu dünyaca ünlü oyuncu, yönetmen ve film yapımcılarının İsrail tepkisi büyüyor.



Filistin halkına karşı soykırım ve apartheid suçlarına karışmış İsrailli film kurumlarıyla (festivaller, sinemalar, yayıncılar ve yapım şirketleri dahil) çalışmayı reddettiklerini bildirdikleri ortak metin, 4 binden fazla kişi tarafından imzalandı.



Aralarında ünlü isimlerin bulunduğu çok sayıda kişi de bu ortak metne imza atarak İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini beyan etti.