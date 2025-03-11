Gazze'de su krizi: İsrail su arıtma tesisinin elektriğini kesti
İsrail, Gazze'de deniz suyunu arıtan tesisin elektriğini kesti. Hali hazırda temiz su sıkıntısı yaşayan Gazzeliler için artık daha da kötü hale geldi.
İsrail'in yardımları durdurması ve elektriği kesmesiyle Gazze'de hali hazırda zaten zor olan insani koşullar daha da kötüleşti.
Gazze'ye savaşın en başından beri elektrik yeteri kadar verilmiyordu
İsrail, Hamas'ı rehineleri serbest bırakmaya ikna edebilmek için bir adım daha attı.
SU ÜRETİMİNDE REKOR DÜŞÜŞ
Deir El Balah'ta deniz suyunu arıtma tesisinin de elektriğe kesildi. Tesis jeneratörlerle çalışmaya başlarken su üretimi de günlük 18 bin metre küpten 2 bin metre küpe geriledi.
Gazze'de temiz su sıkıntısının daha da artmasından endişe ediliyor
NÜFUSUN TAMAMI YARDIMA MUHTAÇ
Birleşmiş Milletler yardımların kesilmesinin Gazzeliler üzerinde yıkıcı etkileri olacağına dikkat çekiyor.
Gazze'nin 2.3 milyonluk nüfusunun neredeyse tamamı yardımlara muhtaç halde yaşıyor.
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