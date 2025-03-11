Gazze'de su krizi: İsrail su arıtma tesisinin elektriğini kesti

İsrail'in yardımları durdurması ve elektriği kesmesiyle Gazze'de hali hazırda zaten zor olan insani koşullar daha da kötüleşti.



Gazze'ye savaşın en başından beri elektrik yeteri kadar verilmiyordu



İsrail, Hamas'ı rehineleri serbest bırakmaya ikna edebilmek için bir adım daha attı.

SU ÜRETİMİNDE REKOR DÜŞÜŞ



Deir El Balah'ta deniz suyunu arıtma tesisinin de elektriğe kesildi. Tesis jeneratörlerle çalışmaya başlarken su üretimi de günlük 18 bin metre küpten 2 bin metre küpe geriledi.



Gazze'de temiz su sıkıntısının daha da artmasından endişe ediliyor

NÜFUSUN TAMAMI YARDIMA MUHTAÇ



Birleşmiş Milletler yardımların kesilmesinin Gazzeliler üzerinde yıkıcı etkileri olacağına dikkat çekiyor.

Gazze'nin 2.3 milyonluk nüfusunun neredeyse tamamı yardımlara muhtaç halde yaşıyor.

