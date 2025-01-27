Gazze diken üstünde: Ateşkes gerilime dayanacak mı?

Gazze'de 15 ay süren savaşın ardından imzalanan ateşkes anlaşmasının kırılganlığı, Tel Aviv'in Hamas'tan bir rehine daha istemesiyle birlikte yeniden gözler önüne serildi.



İsrail hükümeti, Filistinli grubun başlangıçta verdiği olumsuz yanıtın ardından on binlerce sivilin Gazze'nin kuzeyine dönmesine engel oldu. "EVİMİZE GİTMEYE ÇALIŞTIĞIMIZDA ATEŞ EDİYORLAR"



İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan 42 yaşındaki Nirmeen Musabeh, "Sokaklarda uyuyoruz. Her evimize gitmeye çalıştığımızda bize ateş ediyorlar." ifadelerini kullandı. Pek çok Gazzeli, geri dönmelerine olanak sağlayacak herhangi bir gelişmeyi kaygıyla bekliyordu.



Birçokları için geri dönme umudu, onları bekleyen yıkım ve harabelerin gerçekliğinden daha ağır basıyor.

HER GÜN YENİ BİR KRİZ



Hamas ve İsrail, birbirlerini art arda anlaşmaya uymamakla suçlarken, her gün yeni bir kriz patlak veriyor.



Bu durum ise akıllara yeni bir soru getiriyor: Hamas'la İsrail arasındaki ateşkes ve rehine anlaşması sürdürülebilecek mi?



Geçmişte İsrail adına rehine müzakereleri yürüten Gershon Baskin durumu, Amerikan yayın kuruluşu CNN'e değerlendirdi.



"Bu çok hassas bir mesele" diyen Baskin hem Hamas'ın karşılıksız bir şey vermeyeceğini hem de İsrail'in tehditlerinin pek de işe yaramayacağını söyledi.



SERBEST BIRAKILAN HAMAS ÜYESİNİN EVİNE BASKIN



Tüm gerilimin ortasında İsrail ordusu, Gazze'de rehin tutulan İsraillilerle yapılan takas kapsamında serbest bırakılan bir Hamas üyesinin Kudüs'teki evine cumartesi akşamı baskın düzenledi.



İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Zughayer ailesinin evine baskın düzenlediğini, çünkü "bölgeden silah sesleri, istihbarat ve video kanıtlar aldıklarını" söyledi. Açıklamada, askerlerin "ateş tehdidini etkisiz hale getirmek" için hareket ettikleri iddia edildi.



UZUN ZAMANDIR BEKLENEN ATEŞKES



Hamas'la İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak'ta yürürlüğe girdi.



O zamandan beri Kızılhaç'a teslim edilen kadın rehinelere karşılık İsrail hükümeti yüzlerce Filistinli tutukluyu serbest bıraktı.