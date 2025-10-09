Gazze'de tarihi barış anlaşması | Trump: Erdoğan kişisel olarak ilgilendi

İsrail ve Hamas, Mısır'da ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze ateşkes anlaşmasına imzayı attı.

"MISIR'DA ANLAŞMA İMZALAYACAĞIZ"



Mısır'a gitmeye çalıştığını belirten ABD Başkanı Donald Trump, "Barış için imza töreni yapacağız. Barış için büyük bir anlaşma oldu. Gazze'deki savaşı bitirdik. Pazartesi veya Salı rehineler serbest kalacak." dedi.



Gazze'nin yeniden inşa edileceğini belirten Trump, "Bizi sevmeyenler bile hakkımızı verdiler. Bizim İran'a saldırımız da çok önemliydi. Saldırmasaydık İran'ın nükleer silahı olacaktı ve aynı şey olmayacaktı. Bir gölge olacaktı. İran ile işbirliği yapacağız. Onların da ülkelerini yeniden inşa edebilmelerini istiyoruz." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞAHSEN İLGİLENDİ"

"Türkiye, Mısır ve Katar liderlerine teşekkürlerimi sunuyorum" diyen Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan şahsen olayla ilgilendi, Hamas ve diğer gruplarla bağlantı kurdu." dedi.

"İKİNCİ AŞAMADA SİLAHLAR BIRAKILACAK"

Trump, ikinci aşamada silah bırakma ve çekilmenin gerçekleşeceğini söyledi.

Esierlerin evlerine geri döneceğini söyleyen Trump, "Cesetler konusunda bulmak biraz zor olabilir." ifadelerini kullandı.

YARDIM KONVOYLARI GAZZE'YE GEÇTİ



İsrail başbakanlık yetkilisi, "Gazze'de ateşkes, anlaşma bu akşam hükümet tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek" dedi. Mısır Kızılayı, 153 yardım kamyonunun Refah sınırından Gazze'ye doğru geçtiğini bildirdi.

İsrail devlet medyası KAN'ın bildirdiğine göre Hamas ise teslime hazırlanmak amacıyla İsrailli rehineleri güvenli yerlere toplamaya başladı. İsrail ordusu da anlaşmanın uygulanması için operasyonel hazırlıklara başladığını açıkladı.



İsrail Başbakanlık Ofisi, Trump'ın pazar günü Kudüs'ü ziyaret edebileceğini duyurdu.

"NETANYAHU VE TRUMP DUYGUSAL BİR KONUŞMA YAPTI"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir kez daha "Nobel Barış Ödülü ABD Başkanı Trump'a verilmeli" dedi. İsrail hükümet sözcüsü Shosh Bedrosian, Netanyahu ve Trump'ın ateşkes anlaşmasının açıklanmasının ardından “duygusal” bir telefon görüşmesi yaptıklarını söyledi.



Bedrosian gazetecilere, “Bu sabah erken saatlerde yapılan telefon görüşmesinde Başbakan Netanyahu, tüm bunları mümkün kılan küresel liderlik çabaları için Başkan Trump'a teşekkür etti. Her iki lider de bu tarihi başarıdan dolayı birbirlerini tebrik ederken, çok duygusal ve sıcak bir konuşma oldu” diye ekledi.



İSRAİL: KABİNE SONRASI 24 SAAT İÇİNDE ATEŞKES OLACAK



İsrail basını, Gazze'de ateşkes planının görüşüleceği güvenlik kabinesi toplantısının başladığını duyurdu.

İsrail hükümet sözcüsü, güvenlik kabinesi toplantısının ardından 24 saat içinde Gazze'de ateşkes sağlanacağını söyledi. Sözcü, "24 saatin tamamlanmasının ardından rehinelerin serbest bırakılacağı 72 saatlik süre başlayacak" dedi.

Sözcü ayrıca Ganot Cezaevi’nde tutulan El Fetih lideri Mervan Barguti’nin serbest bırakılmasının anlaşmanın bir parçası olmadığını söyledi.

Öte yandan rehineler serbest kaldıktan sonra İsrail ordusunun Gazze'nin yüzde 53'ünü kontrol altında tutmaya devam edeceğini belirtti, "Birinci aşamanın son taslağı bu sabah Mısır'da imzalandı" diye ekledi.

"TRUMP'IN PLANINA BAĞLIYIZ"

Amerikan Fox News'e röportaj veren İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, "Savaşı yenilemek gibi bir niyetimiz yok" dedi. Saar, Trump'ın planına bağlı olduklarını dile getirdi.

İran da yaptığı açıklamada, İsrail-Hamas ateşkesini memnuniyetle kaarşıladıklarını belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran'ın soykırımı ve Gazze'deki savaşı bitirecek her çabayı desteklediğini belirtti.

