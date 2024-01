Gazze'de temiz su sıkıntısı: "Ölüm kalım meselesi"

UNRWA'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Gazze'de her gün sadece ekmek ve su bulmak için mücadele günü" ifadesine yer verildi.



"Gazze'de temiz suya erişimin bir ölüm kalım meselesi haline geldiği" kaydedilen açıklamada, "temiz suyun olmaması halinde daha fazla insanın yoksulluk ve hastalık nedeniyle öleceği" uyarısında bulunuldu.



Binlerce insanın az sayıda duş kabini ve tuvaleti paylaştığı belirtilirken, insanların duş alamaması sebebiyle uyuz ve bit gibi cilt hastalıklarının yayıldığı aktarıldı.



UNRWA'nın İletişim Sorumlusu Temara er-Rifai de tespit ettikleri son rakamlara göre, Gazze'de "her 2 bin kişiye bir duş kabini ve her 500 kişiye bir tuvalet düştüğünü" açıkladı.



Gazze'deki durumu "tamamen umutsuz" olarak niteleyen Rifai, İsrail ordusunun yerinden edilen ailelerin sığındığı UNRWA'ya ait merkez ve binalara en az 270 saldırı düzenlediğini ve bu saldırılarda 372 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "UNRWA Gazze'deki insani yardım çalışmalarının belkemiğidir. Tüm üye ülkelere, UNRWA'nın hayat kurtarıcı çalışmalarını sürdürmesi için destek çağrısında bulunuyorum." demişti.



İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.



İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 26 bin 900 Filistinli öldürüldü, 65 bin 949 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 224’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 561 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.



Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.



İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 176 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.