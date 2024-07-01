İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 50 Filistinli'yi serbest bıraktı

İsrail ordusu, Gazze'de alıkoyduğu 50 Filistinli'yi serbest bıraktı. Serbest bırakılanlar arasında 7 aydır İsrail güçlerinin elinde olan Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye de var. Basın mensuplarına konuşan Ebu Silmiyye, "Gazze'yi sıfırdan inşa edeceğiz ve Şifa Hastanesi'ni eskisinden daha iyi bir hale getireceğiz" dedi.

İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 50 Filistinli'yi serbest bıraktı
7 aydır İsrail güçlerinin elinde olan Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye.
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ordusu, Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye dahil şeridin orta ve güneydoğu sınırlarında alıkoyduğu 50 Filistinliyi serbest bıraktı.

Serbest bırakılanlar, Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi ile Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'yi 23 Kasım 2023'te alıkoymuştu.

"NEKBE'DEN BU YANA GÖRÜLMEMİŞ TRAJEDİ"

Serbest bırakılmasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Ebu Silmiyye, "İsrail işgal hapishanelerindeki esir ve mahkumlar, Nekbe'den (Büyük Felaket) bu yana Filistin tarihinde görülmemiş bir trajediyi yaşıyor" dedi.

"Esirler, işgal hapishanelerinde yiyecek kıtlığı, fiziksel aşağılanma ve işkenceye maruz kalıyor." diyen Ebu Silmiyye, uluslararası toplumun tüm Filistinli esir ve mahkumların serbest bırakılması için kararlı bir adım atması gerektiğini vurguladı.

İŞKENCE İLE ÖLEN SAĞLIK PERSONELLERİ VAR

Ebu Silmiyye, İsrail hapishanelerinde işkence altında yaşamını yitiren sağlık personellerinin olduğunu, tek hap bile içemeyen hasta esirlerin bulunduğunu aktardı.

Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye, sözlerini şöyle tamamladı:

"İşgalci İsrail her şeyi yok etti. Çocukları ve kadınları öldürdü. Gazze'deki tüm herkesi hedef aldı. Bütün bunlara rağmen, Gazze'yi sıfırdan inşa edeceğiz ve Şifa Hastanesi'ni eskisinden daha iyi bir hale getireceğiz"

İsrail ordusu, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne, birkaç gün süren kuşatmanın ardından, 14 Kasım'da baskın düzenlemiş ve sonrasında hastanede büyük yıkımlar gerçekleştirmişti.

İSRAİLLİ BAKAN BEN GVIR'DEN TEPKİ

İsrail'in aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye ve diğer Filistinlilerin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ebu Silmiyye'nin serbest bırakılması nedeniyle Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in Başkanı Ronen Bar'ı hedef aldı.

Gallant ve Bar'ın İsrail kabinesinden bağımsız politikalar uyguladığını ile süren Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya bu iki ismi "durdurması" çağrısı yaptı.

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