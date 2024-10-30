Gazze'de üç ayrı İsrail saldırısında 18 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 18 Filistinli hayatını kaybetti.



Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Beyt Lahiya'nın batısında yer alan Selatın Mahallesi'nde sivillerin toplandığı alanı vurdu. Buradaki saldırıda en az sekiz Filistinli hayatını kaybetti.



Ordu, Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde de bir sağlık kliniğinin çevresini hedef aldı. Saldırıda beş kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Bir diğer saldırı, Gazze kentinde yer alan Es-Sudaniye bölgesindeki sivillere yönelikti. Saldırıda yaşamını yitiren beş Filistinlinin naaşı, Şeyh Rıdvan Sağlık Merkezi’ne götürüldü.

Öte yandan Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşmasını engellediğini duyurdu.



Filistin Kızılayı Sözcüsü Raid en-Nems, İsrail ordusunun halka ve sağlık tesislerine saldırıları sebebiyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki durumu "felaket" olarak nitelendirdi.

