Gazze'de yakıt krizi: Hastaneler birer birer faaliyeti durduruyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yakıt temin etmede yaşanan kriz ile ilgili Telegram hesabında yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, Gazze Şeridi'nde faaliyette olan tüm sağlık tesislerinde hastane jeneratörlerini, oksijen istasyonlarını ve ilaçların depolandığı buzdolaplarını çalıştırmak için gerekli olan yakıtı temin etme noktasında yaşanan krizin devam ettiği belirtildi.



Bazı durumlarda yakıt tasarrufu politikası kapsamında ciddi kemer sıkma önlemleri izlendiği ifade edilen açıklamada, şu anda faaliyette olan hastanelerin pek çok bölümünde çalışmaların durdurulduğu aktarıldı.



Bakanlığın açıklamasında, ilgili tüm uluslararası ve insani kuruluşlara, sağlık merkezlerindeki jeneratörlerin çalıştırılması için gereken yakıtın hızla sağlanması ve müdahale edilmesi çağrısı yinelendi.