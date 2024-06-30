Gazze'de yakıt krizi: Hastaneler hizmet dışı kalabilir

Gazze'de İsrail'in izin vermemesi nedeniyle yakıtın tükenmek üzere olduğu bildirildi. Bölgede hastanelerin 48 saat içerisinde hizmetlerini durdurabileceği belirtildi.

Gazze'de yakıt krizi: Hastaneler hizmet dışı kalabilir
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Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, 'in Şeridi'ne yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle jeneratörleri çalıştırmak için gereken yakıtın tükenmek üzere olduğunu duyurdu.

Gazze'nin genelinde geride kalan hastane, sağlık merkezi ve oksijen istasyonlarının gerekli yakıtın tükenmesi sonucu 48 saat içinde hizmet dışı kalacağı konusunda uyarıda bulunuldu.

Bakanlığın mevcut yakıtın idareli kullanılması için aldığı sıkı önlemlere rağmen, yakıtın tükenmek üzere olduğu aktarıldı.

İlgili tüm uluslararası ve insan hakları kuruluşlarına, Gazze'deki hastaneler için gerekli yakıtın yanı sıra jeneratör ve yedek parçalarının sağlanması için acilen müdahale etmeleri çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye, 28 Haziran'daki açıklamasında jeneratörleri çalıştıracak yakıt olmaması sebebiyle hastanenin birkaç saat içinde hizmet dışı kalacağı konusunda uyarmıştı.

Ebu Safiye, yakıt olmaması durumunda Gazze'nin kuzeyindeki tek hastanenin hizmet dışı kaldığını ilan edeceklerini; bunun, kuvözde bebeklerin ve hastaların ölmesi anlamına geldiğini belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 834 Filistinli öldü, 86 bin 858 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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