Gazze'de yangın faciası: 21 kişi hayatını kaybetti

Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliya Mülteci Kampı'nda bir binada çıkan yangında 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Gazze’deki Filistin İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Cebaliya Kampı'nda bir binada yangın çıktığını kaydetti.



Sivil Savunma İdaresi'nden yapılan açıklamada ise yangın çıkan binada aralarında kadın ve çocukların da olduğu 21 kişinin cesedine ulaşıldığı aktarıldı. Yangında yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.



Sivil savunma ekiplerinin, yangını kontrol altına aldığı ve diğer binalara sıçramasını önlediği kaydedildi.



İlk belirlemelere göre, yangına, bina içinde depolanan benzinin neden olduğu, olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.



Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Mey Keyle'nin yangında yaralananların gerekirse Batı Şeria'daki hastanelere nakledilmesi için talimat verdiği bilgisi geçildi.



ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ



Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yangın faciasının ardından cuma günü ülkede ulusal yas ilan etti.



Açıklamada, Abbas'ın olayı "ulusal bir facia" olarak nitelendirdiği ve hayatını kaybedenlerin ailelerine her türlü imkanın sunulması için ilgili makamlara talimat verdiği aktarıldı.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki Cebaliye mülteci kampında çıkan yangında ölenler için taziye mesajı yayımladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze’de Cebaliye mülteci kampındaki bir binada 17 Kasım gecesi çıkan yangın sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ile kardeş Filistin halkına ve Filistin Devleti'ne başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

