Gazze'de yangın felaketi. Anne ile çocuğu çadırda can verdi

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de, Filistinlilerin yaşam mücadelesi de devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki ed-Derec Mahallesi'nde yer alan Yermuk sığınma merkezinde çadırların birinde yangın çıktı. Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ekiplerin müdahale ettiği çadırdan Filistinli anne ve çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı. Yangında bir kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarıyla yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarında çıkan yangının nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'in Ekim 2023'ten itibaren 2 yıl boyunca saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde evleri yıkılan yüz binlerce Filistinli, çadır kamplarında hayata tutunmaya çalışıyor. İsrail, 10 Ekim’den bu yana Hamas ile varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürürken, Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’ne göre bu süreçte yaklaşık 969 ihlal gerçekleştirdi ve en az 418 Filistinli saldırılarda hayatını kaybetti.

İsrail'in 8 Ekim 2023’te başlayan ve iki yıl süren saldırılarında Gazze’de 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi ise yaralandı.