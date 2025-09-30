Gazze'de yaralılar yerlerde tedavi görüyor

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi, kuzeyden yaşanan göçle birlikte hasta ve yaralılarla dolup taşıyor. Yatak kalmadığı için bazı hastalar yerde yatıyor.

Bina içinde kendilerine yer bulamayan hastalar dışarı taşmış durumda. Onlar için hastane avlusunda kurulan çadırda hizmet veriliyor.

Aksa Hastanesi Yenidoğan Bölüm Başkanı Doktor Visam Şettut, yenidoğan bölümünde normal şartlarda sadece 25 bebeği kabul edebildiklerini ancak hem kuzeyden hem de güneyden yaşanan göçler nedeniyle şu an bölümde 48 bebeğin olduğunu söyledi.

Gazze'de hala hizmet verebilen hastanelerdeki doluluğun yüzde 200-300'lere çıktığı belirtiliyor. Bölgede su sıkıntısı da sürüyor. Han Yunus'ta yerinden edilmiş Filistinliler kısıtlı imkanlarla temiz suya ulaşmaya çalışıyor.

Bölgeye bir hayır kurumu tarafından getirilen tankerden su ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Filistinliler, ihtiyaç duydukları miktarda temiz içme suyuna ulaşmaktan mahrum kalıyor.

