Gazze'de "yardım" da öldürüyor

İsrail ablukasının sürdüğü Gazze'de dün 15 yaşındaki bir çocuk havadan atılan insani yardım kutusunun altında kalarak can verdi.



Olay, Gazze’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı yakınlarında meydana geldi.



Yardım amaçlı hava indirme operasyonu sırasında atılan gıda kutusu, çocuğun üzerine düştü.



15 yaşındaki çocuk ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Filistinli çocuğun öldüğü olay, Temmuz ayının 16’sından bu yana yardım amaçlı hava indirme operasyonları sırasında yaşanan dördüncü kaza oldu.



Can kaybı 23'e ulaştı, 124 kişi de yaralandı.



Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ablukası sebebiyle yardımların havadan gönderilmesinin "insanlık dışı ve tehlikeli olduğu" uyarısı yapıyor.