Gazze'de yardım dramı: "İsrail güçleri yardım dağıtımında ateş açtı" iddiası
Gazze'nin güneyindeki Refah'ta, ABD ve İsrail destekli yardım kuruluşu "Gazze İnsani Yardım Vakfı" yardım dağıtmaya başladı. Ancak Gazze'deki hükümet, İsrail güçlerinin yardım dağıtımı sırasında ateş açtığını ve bazı Filistinlilerin yaralandığını duyurdu.
Refah'ta yardımların dağıtılmaya başlamasıyla açlıktan ölümle burun buruna kalan Gazzeliler bölgeye akın etti. Ancak kalabalık karşısında kontrolü kaybeden ABD-İsrail ekipleri yardım operasyonunu bir süreliğine durdurma kararı aldı.
Gazze İnsani Yardım Vakfı, yaptığı açıklamada insan seli nedeniyle görevlilerin geri çekildiğini belirtti. Bir süre sonra ise operasyonların yeniden başladığı aktarıldı.
Şimdiye kadar 8 bin gıda kolisinin dağıtıldığı ve bu miktarın 462 bin öğüne eşdeğer olduğu açıklandı.
FİLİSTİN HÜKÜMETİ: YARDIM NOKTASINDA AÇILAN ATEŞKTE SİVİLLER YARALANDI
Diğer yandan Gazze'deki hükümet, yardım dağıtımı sırasında İsrail güçlerinin ateş açtığını ve bazı sivillerin yaralandığını aktardı.
Yaşananların, İsrail’in yürüttüğünü iddia ettiği insani yardım sürecinin tamamen çöktüğünü gözler önüne serdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sınırlı yardımlar için kurulan bu merkezler, İsrail’in sistematik bir aç bırakma ve toplumu parçalama politikasının bir parçasıdır. Yardım dağıtım süreci, kasıtlı olarak oluşturulan insani krizi kötüleştirmiştir ve soykırım suçunun bir uzantısıdır."
ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEKİ YARDIM KURULUŞU
Bu yılın şubat ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde "kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü" olarak kurulduğu söylenen "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın arkasında ABD ve İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv ve Washington yönetimleri bulunuyor.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Gazze'deki Filistin hükümeti bu vakfın Tel Aviv yönetiminin amaçları doğrultusunda çalıştığını ifade ediyor.
Uluslararası basında çıkan haberlere göre, bu vakıf sayesinde Gazze'ye yardımlar konusunda BM ve diğer bağımsız yardım kuruluşlarının saf dışı edilmesi amaçlanıyor.
İsviçre'nin Cenevre şehrinde kurulan vakıf, ABD tarafından "bağımsız" olarak değerlendirilmesine rağmen, kuruluşun İcra Direktörü Jake Wood, açılış töreninden bir gün önce istifa ettiğini duyurmuştu.
Wood, yardım planını hayata geçirmenin "insani ilkelerle bağdaşmadığını" ve “tarafsızlık, insanlık ve bağımsızlık gibi temel prensiplerden taviz verilemeyeceğini" ifade etmişti.
İSRAİL, YARDIM VAKFI MASKESİYLE FİLİSTİNLİLERİ GÖÇE Mİ ZORLUYOR?
Mart ayının başından bu yana Gazze Şeridi'ne insani yardımları engelleyen İsrail'in, "Gazze İnsani Yardım Vakfı" adlı kuruluş yoluyla Filistinlileri bölgeden göçe zorlamayı planladığı belirtiliyor.
İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze’ye yönelik yardım geçişlerini kısıtlayarak, yaklaşık 2,4 milyonluk nüfusu açlığa sürüklüyor.
Tel Aviv hükümetinin verilerine göre, bu tarihten itibaren yalnızca 87 yardım tırının Gazze’ye girişine izin verildi. Oysa Gazze’nin, günlük en az 500 yardım ve tıbbi malzeme tırına, ayrıca 50 tır hayat kurtarıcı yakıta ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.
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