Gazze'de yardım tırı devrildi, 20 Filistinli öldü

İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'de insani kriz büyüyerek devam ediyor.



Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in ablukayla yardım girişini kısıtladığı Gazze'de kaos ortamı oluşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

Gazze'ye girişine izin verilen kısıtlı sayıdaki insani yardım tırını İsrail'in kasıtlı olarak tehlikeye attığı ve açlık çeken Filistinlilere ulaşmasını engellediği ifade edildi.



Gazze'ye giren yardım tırlarının uzun süredir aç olan ve temel ihtiyaçlarına ulaşamayan sivillerle dolu yollara girmeye zorlandığı ve bu şekilde bilinçli olarak saldırılara maruz bıraktığı vurgulandı.



Açıklamaya göre, bir tır Deyr el-Belah'ta İsrail ordusunun daha önce bombaladığı, geçişe uygun olmayan ve güvensiz bir yola girmeye zorlandı.

Gıda taşıyan tırın devrilmesi sonucu yiyecek almak isteyen 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

