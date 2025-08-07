Gazze'de yardım tuzağı: "Organize cinayet merkezleri"

Uluslararası sağlık örgütü Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), ABD ve İsrail destekli Gazze İnsani Vakfı'nın (GHF) Gazze'deki yardım operasyonlarının derhal sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

MSF, söz konusu gıda dağıtım noktalarının, "planlı katliam ve insanlık dışı muamelenin merkezine dönüştüğünü" açıkladı.

"NADİREN TANIK OLDUĞUMUZ BİR ŞİDDET"

Kuruluşun sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, “Sınır Tanımayan Doktorlar'ın yaklaşık 54 yıllık tarihinde, silahsız sivillere yönelik bu denli sistematik bir şiddete nadiren tanık olduk” ifadelerine yer verdi.

HEDEFLİ VE RASTGELE ŞİDDET

Yeni yayımlanan raporda, kuruluşun Gazze'deki iki kliniğinde toplanan tıbbi veriler, hasta ifadeleri ve doğrudan tanıklıklar incelendi.

Bulgular, GHF tarafından işletilen gıda dağıtım alanlarında, İsrail güçleri ve Amerikalı özel güvenlik şirketleri tarafından uygulanan hedefli ve rastgele şiddeti ortaya koydu.

7 Haziran ile 24 Temmuz 2025 tarihleri arasında, GHF yardım dağıtım noktalarına yakın konumda bulunan El-Mawasi ve El-Attar kliniklerine bin 380 yaralı başvurdu.

Bunların 28’i hayatını kaybetti. Yaralananlar arasında 71 çocuk bulunuyor; bunların 25’i 15 yaş altındaydı.

ERKEK ÇOCUKLAR GÖNDERİLİYOR

Raporda, açlık nedeniyle başka çaresi kalmayan ailelerin, genellikle evdeki tek fiziksel güce sahip bireyler olmaları nedeniyle genç erkek çocukları bu tehlikeli yardım noktalarına gönderdikleri belirtildi.

Yaralananlar arasında kurşun vücudunu tamamen delip geçen 12 yaşında bir erkek çocuk ile göğsünden vurulmuş 8 yaşındaki bir kız çocuğu da yer alıyor.

"KALABALIKLAR KURŞUN YAĞMURUNA TUTULUYOR"

Sınır Tanımayan Doktorlar Genel Direktörü Raquel Ayora, “Yiyeceğe ulaşmaya çalışan çocuklar göğsünden vuruluyor. İnsanlar izdihamda eziliyor ya da nefessiz kalıyor. Yardım noktalarında kalabalıklar kurşun yağmuruna tutuluyor” ifadeleriyle yaşananları özetledi.

Ayora ayrıca, “GHF’nin ‘yardım’ adı altındaki dağıtım noktaları, bir tür zulüm laboratuvarına dönüştü. Bu duruma derhal son verilmesi gerekiyor” dedi.

Sınır Tanımayan Doktorlar, GHF'nin tamamen feshedilmesini ve BM koordinasyonundaki yardım dağıtım sistemine geri dönülmesini talep etti.