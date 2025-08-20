Gazze'de yeni ateşkes önerisi: Hamas olumlu yanıt verdi

Hamas ve diğer Filistinli gruplar, arabulucuların Gazze'de ateşkes için sunduğu yeni öneriyi kabul ederken, İsrail yine bombardımanı sürdürdü.



Gazze'nin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.



Hedef alınan yerler arasında sivillerin kaldığı çadırlar ve yardım dağıtım noktaları da vardı.



60 GÜNLÜK ATEŞKES



Bölgeden bombardıman sesi kesilmezken; gözler Hamas'ın kabul ettiği öneriye çevrilmiş durumda.



Öneri, 60 günlük ateşkesi ve rehinelerin aşamalı serbest bırakılmasını öngörüyor.



İsrail teklifin kendilerine ulaştığını doğruladı ancak henüz onay gelmedi.



KABİNEDEN İTİRAZ



İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise yeni teklife karşı çıkıyor.



Smotrich sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Esirlerin yarısının serbest bırakılmasını sağlayacak ve savaşta yenilgiye yol açabilecek kısmi bir anlaşma için kesinlikle yarı yolda durmayacağız." ifadesini kullandı.



Aşırı sağcı bakan, rehinelerin tek seferde kurtarılmaları gerektiğini belirtti.



25 FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ



Katar ve Mısır'ın hazırladığı öneri, İsrail güvenlik kabinesinin Gazze'yi işgal planını onaylamasından 10 gün sonra geldi.



Yeni öneriye göre 60 günlük ateşkes içerisinde 10 İsrailliye karşılık 150 Filistinli serbest bırakılacak.



İkinci aşamadaysa geri kalan rehineler serbest bırakılacak ve savaşı tamamen bitirmek için daha kapsamlı bir plan üzerinde çalışılmaya başlanacak.



Bombardımanı durduracak öneri masada olsa da İsrail saldırılarını sürdürüyor. Gazze'nin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarda en az 25 kişi hayatını kaybetti.



HÜKÜMETE BASKI ARTIYOR



Aşırı sağcı bakanlar öneriye karşı çıksa da İsrail iç kamuoyunda Netanyahu hükümetine anlaşma için yoğun baskı var.



Rehine ailelerinin protestolarına genel grev de eklendi.



İsrailli protestocular, anlaşma yapılması çağrısıyla ana yolu trafiğe kapattı.



Birleşmiş Milletler, Gazze'de insani durumun "artık felaketin ötesinde" olduğunu belirtiyor.



BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü, İsrail’in izin verdiği yardım miktarının da “yaygın açlığı önlemek için gerekenin çok altında” olduğu uyarısı yapıyor.

