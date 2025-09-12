Gazze'de yeni göç dalgası

İsrail ordusu, Salı günü, sivillerden, Gazze kentini boşaltmalarını istedi.



Yüzbinlerce kişinin sığındığı kentten göç başladı.



İki yıl içinde, kim bilir kaçıncı kez yollara düştüler.



Katliamdan kaçıp imkansızlıklar içinde başlarını sokacak yeni bir yer arıyorlar.



Kimi kamyonetle kimi otomobille kimiyse motosikletle kentten ayrılıyor.



Hiçbir imkanı olmayan ise yürüyerek gidiyor.



200 BİN KİŞİ KENTİ TERK ETTİ



İsrail, Hamas'ın son kalesi olarak gördüğü Gazze kentine büyük bir operasyon hazırlığı içinde.



Büyük operasyon henüz başlamadı ama İsrail ordusu yaklaşık bir haftadır kentteki yüksek katlı binaları hedef alıyor.



Ancak Gazze'den sadece hala imkanı olanlar kaçabiliyor.

Yolculuğu kaldıramayacak haldekiler, maddi ve manevi gücü kalmayanlar kentte adeta ölümü bekliyor.



Birleşmiş Milletler'in tahminine göre bir milyon Filistinli, yani bölge nüfusunun yaklaşık yarısı Gazze kent merkezinin kuzeyinde yaşıyor.



İsrail ordusu, yaklaşık 200 bin Filistinli'nin Gazze kentini terk ettiğini duyurdu.