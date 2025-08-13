Gazze'de yeni tehlike: Süper bakteriler şehri ele geçiriyor

Gazze'deki ölümcül tehditlere bir yenisi eklendi: Antibiyotiklere dirençli bakteriler.



Lancet Tıp Dergisi'nde yayımlanan araştırmaya göre Gazze'de El Ahli Hastanesi'ninin mikrobiyoloji laboratuvarlarından alınan örneklerde antibiyotiklere dirençli bakteri tespit edildi.

DAHA FAZLA ÖLÜME YOL AÇACAK



Uzmanlar bu bakterilerin daha uzun süren, daha ciddi hastalıkların ortaya çıkmasına neden olacağına dikkat çekti. İlaçlara dirençli bakterilerin bulaşıcı hastalıkların daha hızlı yayılmasına ve daha fazla ölümlere yol açacağı uyarısı yapıldı.



Gazze'de aslında İsrail'in 2007'den beri süren ablukası ve saldırıları nedeniyle antibiyotiklere dirençli bakteriler görülüyordu. Ancak 7 Ekim 2023'ten beri tablo kötüleşti.



İsrail'in saldırılarının sona ermemesi halinde durumun daha vahim bir hale geleceği vurgulandı.

GAZZE'DE HASTANE KALMADI



Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle hastanelerin büyük bölümü hizmet dışı kaldı. Doktor ve hemşireler hayatını kaybetti.

Az sayıdaki hastane ilaç, ekipman ve personel eksikliğiyle hizmet vermeye çalışıyor. Şifa hastanesi'nde yataklarda doluluk oranı yüzde 240'a El Ahli Hastanesi'nde yüzde 300'e ulaştı.



Su sıkıntısı nedeniyle hijyen koşulları sağlanamazken bu durum da bakterilerin yayılmasını kolaylaştırıyor.

