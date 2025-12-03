Gazze'de yiyecek arayanları öldürüp açıkta bıraktılar

Gazze'de İsrail güçlerinin yardım arayan Filistinlilere yönelik şiddeti devam ediyor.

Ammar Wadi isimli genç, Haziran ayında bir yardım kamyonundan ailesi için bir çuval un almaya giderken hayatını riske attığını biliyordu.

Cep telefonunun ana ekranına, “Anne, bir şey olursa beni affet. Telefonumu bulan aileme çok sevdiğimi söylesin.” diye yazmıştı. Düzenli olarak açılan ateşin yaşandığı dönemde Wadi eve dönemedi. Telefonunu bulan biri, mesajı haftalar sonra ailesine iletti. O günden beri kendisinden haber alınamadı.

Wadi, Zikim yakınlarında kaybolan ve akıbeti belirsiz kalan onlarca Filistinliden biri.

KAYBOLAN FİLİSTİNLİLERE NE OLDU?

CNN’in yeni araştırması, bölgede yardım arayan kişilerin İsrail ordusu tarafından öldürüldükten sonra sığ ve işaretsiz mezarlara gömüldüğünü, bazı cesetlerin ise askeri bölge olması nedeniyle günlerce açıkta bırakıldığını ortaya koyuyor.

Uluslararası hukuk uzmanları, cesetlerin bu şekilde gömülmesinin ya da parçalanmasının Cenevre Sözleşmeleri kapsamında “kişisel onura hakaret” sayılacağını ve savaş suçu teşkil edeceğini belirtiyor.

CNN’in incelemesi, yüzlerce video ve fotoğraf, görgü tanıkları, yardım kamyonu sürücüleri ve uydu görüntülerine dayanıyor. Uydu verileri, yaz boyunca yardım bekleyenlerin öldürüldüğü noktalarda düzenli buldozer faaliyetleri olduğunu gösteriyor.

“ÖLÜLERİN ÜZERİNE TOPRAK YIĞIYORLAR”

Görüntüler, Zikim’e yardım için koşan sivillerin üzerine açılan ateş sonucunda vurulan çok sayıda kişiyi gösteriyor. Bir ses analiz uzmanı, ateşin bir İsrail ordusunun mevzisinden geldiğini doğruluyor.

Zikim’den yardım taşıyan yaklaşık altı kamyon şoförü CNN’e, bölgede ceset görmenin “rutine döndüğünü” anlattı. Sürücülerden biri, “Her geçişimde ölüler görüyorum… İsrail buldozerleri cesetleri gömüyor ya da üzerlerine toprak atıyor.” dedi.

Uydu görüntüleri, Haziran ortasından itibaren Eylül’e kadar bölgede sistematik şekilde buldozer kullanıldığını doğruluyor. Bu faaliyetlerin bir kısmı yol temizliğiyle ilgili görünse de bazı yerlerde amaçsız toprak yığınları dikkat çekiyor.

ORDUNUN İÇİNDEN TANIKLAR DA VAR

CNN ve İsrail askerlerine tanıklık sağlayan Breaking the Silence örgütüyle konuşan iki eski IDF mensubu, cesetlerin buldozerlerle gömülmesinin sadece Zikim’e özgü olmadığını aktardı.

Bir asker, 2024’ün başında görev yaptığı üste dokuz Filistinlinin cesedinin iki gün boyunca açıkta kaldığını, köpeklerin cesetleri parçaladığını söyledi.

TOPLU MEZARLAR VE KAYBOLANLAR

Başka bir subay ise, Gazze’de öldürülen bir kişinin cesedi bir yolu kapattığında, komuta merkezinin buldozerle yol kenarına gömülmesine karar verdiğini anlattı. “Ne savaşçı ne sivil, hiçbir ceset için bize bir talimat verilmedi.” dedi.

Gazze’de savaş boyunca, Nasır Hastanesi çevresinde yüzlerce cesedin bulunduğu toplu gömüler, yardım çalışanlarının öldürüldüğü saldırılar ve yıkılan mezarlıklar uluslararası tepki çekti.

Ancak yaz boyunca gıda aramaya çıkan yüzlerce Filistinli hala kayıp. Aileler, yakınlarının İsrail’de gözaltında olabileceği ihtimaline tutunuyor.