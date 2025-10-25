Gazze'de zaman tükeniyor: Hayatla ölüm arasında bekleyenler

Gazze’de iki yıldır süren savaşın ardından ilan edilen kırılgan ateşkes, binlerce hasta için hala hayata tutunma mücadelesi anlamına geliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, bölgede acilen tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyan 15 binden fazla kişi var.

HASTANELER ÇÖKÜŞ NOKTASINDA

Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’nin farklı servislerinde, biri İsrail ateşiyle felç kalan, diğeri beyin tümörüyle mücadele eden iki 10 yaşındaki çocuk tedavi bekliyor.

Amar Abu Said, ailesiyle kaldığı çadırda İsrail’e ait bir drone'dan ateşlenen kurşunun isabet etmesi sonucu boynundan aşağısını hareket ettiremiyor.

Annesi Ola, “Doktorlar ameliyatın ölüm, felç ya da beyin kanaması riski taşıdığını söylüyor. İyi donanımlı bir yerde yapılması gerekiyor” diyor. Ancak Gazze’de o koşullar artık yok.



Ahmed el-Cadd’ın durumu da umutsuz. Ablası Şahd, kardeşinin aylar önce yüzünün kaymaya başladığını ve elinin tutmaz hale geldiğini anlatıyor.

İLK TAHLİYE KONVOYU: 41 HASTA,145 REFAKATÇİ

Ateşkesin 10 Ekim’de yürürlüğe girmesinin ardından DSÖ, ilk tıbbi tahliye konvoyunu organize etti.

Konvoy, 41 hasta ve 145 refakatçiyi Kerem Şalom geçişi üzerinden Ürdün’deki hastanelere ulaştırdı. Ancak binlerce hastanın benzer yardıma ihtiyacı var.



Birleşmiş Milletler, tahliyelerin hızla artırılmasını ve Gazze’nin Mısır sınırındaki Refah kapısının yeniden açılmasını istiyor.

İsrail ise, Hamas’ın ateşkes şartlarını tam olarak yerine getirip rehinelerin naaşlarını teslim etmeden sınırın açılmayacağını belirtiyor.

"BATI ŞERİA'YA SEVK EN ETKİLİ YOL"

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “En etkili çözüm, Gazze’den hastaların işgal altındaki Batı Şeria’ya, özellikle Doğu Kudüs’e tedavi için geçişine izin verilmesi olur” dedi.

Augusta Victoria Hastanesi’nin yöneticisi Dr. Fadi Atrash da, “Doğu Kudüs’teki hastaneler günde en az 50 hastaya kemoterapi veya radyoterapi uygulayabilir. Aynı dili konuşuyoruz, aynı kültürü paylaşıyoruz, birçok hastanın dosyaları zaten bizde” sözleriyle çağrıda bulundu.

İSRAİL'İN KARARI "SİYASİ"

Gazze geçişlerinden sorumlu İsrail kurumlarından COGAT, kararın “siyasi düzeyde” alındığını belirterek yorum yapmadı.

İsrail, 7 Ekim 2023’teki Hamas saldırıları sonrasında güvenlik gerekçesiyle Gazze’den Batı Şeria’ya hasta geçişlerini durdurmuştu.

KAYBEDİLEN ZAMAN, KAYBOLAN HAYATLAR

Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre, Ağustos 2025’e kadar tedavi sırası beklerken ölenlerin sayısı en az 740, bunların 140’ı çocuk.

Nasır Hastanesi Çocuk ve Kadın Doğum Servisi Direktörü Dr. Ahmed el-Farra, “Bir doktor için en zor şey, teşhis koyabildiği halde tedavi edememektir” diyor.

