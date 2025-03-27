Gazze'de zorunlu göç: İsrail, tahliye emrini genişletti

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu mahallelere ek olarak eski şehir bölgesini de içine alacak şekilde tahliye edilmesi gereken bölgenin doğuya doğru genişletildiğini belirtti.



Bunun saldırı öncesinde son uyarı olduğu tehdidinde bulunan Adraee, bu bölgeden roketlerin ateşlendiğini öne sürdü.



Adraee, yoğun nüfuslu olduğu bilinen bu bölgeden güneye doğru hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

BM: YENİDEN BAŞLAYAN SALDIRILARDA 142 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Birleşmiş Milletler Sözcüsü, İsrail'in tahliye emirlerine ve insani yardım girişini engellemeye devam etmesinin Gazze'de durumu iyice kötüleştirdiğini söyledi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını tekrar başlatmasının ardından 142 bin kişinin tekrar yerinden edildiğini, tahliye emirlerinin Gazze'nin yüzde 17'sini kapsadığını söyledi.

Diğer yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'de yeni bölgelere yoğun saldırılar düzenleyeceklerini açıkladı. Katz, Hamas'ın Gazze'deki Filistinlilerin hayatını ve evlerini tehlikeye attığını öne sürdü.



GAZZE'DE 2,3 MİLYON FİLİSTİNLİNİN YÜZDE 90 YERİNDEN EDİLDİ



İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlayan ve 19 Ocak 2025'te sağlanan ateşkese kadar devam eden saldırıları sırasında da Filistinliler için Gazze içinde göç etmeleri talimatları içeren haritalar yayınlamıştı.



Birleşmiş Milletler'in paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı, en az bir kere yerinden edildi.



İsrail ordusu, 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesi bozarak 18 Mart sabahı Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.