Gazze'de 2 yıl sonra ders zili çaldı

İki yıl süren saldırılar, Gazze’de eğitim ve öğretimi büyük ölçüde aksattı. Binlerce öğrenci okullara gidemedi, altyapı ve eğitim malzemeleri yok denecek kadar azaldı.

Okulların yeniden açılması, öğrencilerin ve ailelerin umutlarının yeniden canlanmasının da bir göstergesi oldu.



Öğrenciler ve öğretmenler, eksik malzemelere, sınıf yetersizliklerine ve İsrail saldırılarının yarattığı travmalara rağmen eğitimden vazgeçmeyerek, gerekli ekipmanların temini için uluslararası topluma çağrıda bulundu.



Filistinli öğrenciler, İsrail’in saldırılarıyla büyük hasar gören okullarda zorluklara rağmen eğitime başlarken, Nusayrat Mülteci Kampı’nda bulunan Razi Okulu’nda ders başı yaparak yeni eğitim-öğretim yılını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.



"TÜM İMKÂNLAR SEFERBER EDİLMELİ"



Gazze’deki okulların yeniden açılması, hem öğretmenler hem de öğrenciler için büyük bir sevinç kaynağı oldu.



Razi Okulu Müdürü Nesrin Ebu Neda, öğrencilerin derslerine dönüşünü "gurur verici" olarak nitelendirdi.



Ebu Neda, "Çok kısıtlı imkanlarla da olsa öğrencilerimize gücümüz yettiğince her türlü destek, insani yardım ve hizmetlerde bulunacağız. Tüm dünyaya Gazze’deki eğitime destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz. Güçlü ve kesintisiz bir eğitim sistemi oluşturmak için tüm imkanlar seferber edilmelidir." dedi.



Saldırılar sırasında da yerlerinden edilen öğrencileri kabul ettiklerini belirten Ebu Neda, ateşkesin ardından daha fazla öğrenciyi kabul edip imkanları sunabileceklerini ifade etti.