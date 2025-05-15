Gazze'de Amerikan destekli yardım operasyonu başlayacak

Gazze Şeridi'ne 2 Mart'tan bu yana insani yardım girişi olmadı.



Sivil toplum kuruluşları birçok kez yarım milyon Filistinli'nin açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.



Gazze Şeridi'ne yardım girişini durduran İsrail, Amerikan planını destekledi. Ancak bu kez de yardımların dağıtım noktaları Gazze Şeridi'nin güneyiyle sınırlı tutuldu.



İsrail medyasına göre, Gazze İnsani Yardım Kuruluşu'nun yardımları dağıtım çalışmalarına Amerikalı özel şirketler de dahil olacak.



Washington, Birleşmiş Milletler ve yardım gruplarından işbirliği yapmalarını talep etti.



Gazze İnsani Yardım Kuruluşu da Gazze Şeridi'nin tamamına yardım ulaştırabilmek için dağıtım noktalarını artırılması çağrısı yaptı.

Aynı zamanda İsrail ordusundan bu bölgelerde çatışmasızlık istendi.