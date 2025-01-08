Gazze’de iki esirin cansız bedenine ulaşıldı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 460 gündür devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi’ndeki Refah kentinde bulunan bir tünelde 53 yaşındaki Yusuf Ziyadne ile 22 yaşındaki oğlu Hamza Ziyadne'nin cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.



İsrail ordusu, Yusuf Ziyadne’nin ölümünü doğrularken, oğlu Hamza Ziyadne'nin ölümünü henüz doğrulamadı. İsrail basını, aynı tünelde 2 Hamas üyesinin daha cansız bedeninin bulunduğunu aktardı.



Yusuf Ziyadne’nin, Gazze Şeridi’nde esir tutulan diğer iki çocuğu Bilal ve Aisha, 30 Kasım 2023'te Hamas tarafından serbest bırakılmıştı.